Pro Vercelli-Lucchese: 1-0 al 10' sts Rossoneri in avanti alla ricerca del pari

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 11 agosto 2024, 20:25

Il tecnico: "La squadra di oggi aveva tante assenze, sono convinto che il direttore farà il massimo per aggiungere i tasselli. Chiaro che la squadra di oggi non è competitiva, ma quella di Vercelli non è la formazione che avremo a fine mercato.

sabato, 10 agosto 2024, 16:44

Inizia ufficialmente la stagione 2024-25 per la Lucchese, che alle ore 18 scenderà in campo allo stadio "Silvio Piola" contro la Pro Vercelli, per la gara valida per il 1^turno della Coppa Italia Serie C. Tante le assenze tra i rossoneri: la probabile formazione

venerdì, 9 agosto 2024, 18:29

Le prestazioni dell'attaccante che era in prestito al Sorrento non sono passate inosservate, tanto da attirare l'attenzione dei veneti, che alla fine hanno battuto la concorrenza di diverse squadre. Da monitorare anche il destino di Sabbione e Gucher. Sfuma l'arrivo di Riggio

giovedì, 8 agosto 2024, 23:23

Si tratta dell'allargamento e adeguamento delle panchine a bordo campo, della sistemazione straordinaria del manto erboso e del rifacimento e adeguamento dell'impianto di videosorveglianza: tutti gli interventi sono in linea con i tempi e saranno pronti per la stagione che sta per iniziare