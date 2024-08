Porta Elisa News



Tumbarello torna in gruppo: può farcela per Pineto

lunedì, 19 agosto 2024, 17:42

La Lucchese è al lavoro in vista della sfida di venerdì sera contro il Pineto. Archiviata l'eliminazione in Coppa Italia Serie C, l'obiettivo dei rossoneri è quello di partire con il piede giusto in campionato. Nella giornata odierna, la Pantera ha svolto una doppia sessione di allenamento. Dopo diversi giorni di stop, è tornato ad allenarsi in gruppo Giorgio Tumbarello. Il centrocampista, non convocato per Vercelli, dovrebbe rientrare per la gara d'esordio. Vedremo se verrà schierato dall'inizio contro il Pineto.

Out ancora una volta Robert Gucher, frenato da un problema al ginocchio. Vedremo se sarà della partita anche il neo acquisto Rocco Costantino, che intanto si è allenato regolarmente, così come De Maria. Da capire anche se alla fine la Lucchese deciderà di tesserare anche i due calciatori Bamba Susso e Andrea Gemignani, attualmente in prova e presenti per il doppio allenamento che è andato in scena oggi.

Durante la sessione mattutina, il focus è stato sulla preparazione atletica. Dopo una fase di riscaldamento, i calciatori hanno svolto un allenamento ad alta intensità, con esercizi basati su sprint e cambi di direzione. Nella seconda parte della seduta, i giocatori hanno svolto degli esercizi di 1vs1. Prima della partenza per l'Abruzzo, prevista per giovedì, la Lucchese si allenerà a cadenza pomeridiana, sempre allo stadio di Saltocchio.