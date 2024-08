Porta Elisa News



Ufficiale: Selvini passa alla Lucchese

giovedì, 29 agosto 2024, 12:49

Era da giorni ad allenarsi a Saltocchio, ora arriva l'ufficialità: Alessandro Selvini è un nuovo calciatore rossonero. L'attaccante classe 2004 di scuola Frosinone arriva con la formula del prestito a Lucca.

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota della società – comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Frosinone, le prestazioni sportive dell'attaccante classe 2004, Alessandro Selvini. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Frosinone e vanta già diverse esperienze nei professionisti tra Rimini (Serie C) e Frosinone (Serie B).

Benvenuto Alessandro e in bocca al lupo!".