Catanese: "Contro la Pianese sarà una partita difficilissima"

martedì, 24 settembre 2024, 12:40

Conferenza stampa di Giovanni Catanese alla vigilia della gara contro la Pianese. Il centrocampista, uno degli ultimi arrivati nel mercato estivo che riparte dalla vittoria di Ascoli: "Abbiamo fatto una buona partita, dove abbiamo rischiato niente e avevamo avuto occasioni anche prima del rigore: abbiamo fatto una partita di grande maturità. Abbiamo corso tutti, lo spirito è quello giusto, siamo alle prime del campionato, ma alla lunga questo atteggiamento pagherà. Certo, c'è stato un dispendio fisico, ma era inevitabile".

"Ora la Pianese, c'è poco tempo di recupero, ma anche per loro, è una partita molto difficile contro una neopromossa con molti giocatori che giocano assieme da tempo, ma secondo me con il nostro atteggiamento possiamo fare bene. Sarà comunque una gara difficilissima, andrà interpretata bene. Ho giocato tre anni là, ho un ottimo ricordo dove ho vinto un campionato di D, ho avuto un rapporto ottimo con la società. A Lucca mi sono trovato subito bene dal primo giorno, i ragazzi mi hanno accolto benissimo e non tutti giocano come noi in categoria, dal mio punto di vista mi piace questo modo di giocare. i tifosi? Ci stanno sostenendo, senza critiche e tanto incitamento ora sarà importante il calore anche in casa: cercheremo anche grazie al loro aiuto di portare più punti possibili".