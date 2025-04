Porta Elisa News



La vicenda della Lucchese finisce sulla Gazzetta dello Sport

mercoledì, 2 aprile 2025, 11:50

Ad un passo dal baratro. Ancora una volta. Domenica la Lucchese ha dimostrato grande orgoglio, facendo la migliore partita della stagione. Contro tutto e tutti, questo il mantra dei rossoneri da ormai diverse settimane. Dopo il terzo cambio di proprietà nel giro di 3 mesi, la squadra ha optato per lo sciopero, in caso di mancato pagamento da parte della nuova proprietà.

Intanto, la vicenda la Lucchese ha assunto un'eco nazionale, trovando spazio su uno dei principali quotidiani sportivi, ovvero la Gazzetta dello Sport. Nicola Binda, sulle colonne della Rosea, ha fatto gli elogi della Pantera: "Stare 5 mesi senza stipendio è uno scandalo in un campionato di tale rilevanza e il cammino della squadra di Giorgio Gorgone e Ferrarese è da encomio".

Il giornalista, che non ha risparmiato critiche alla gestione della Lega Pro sulla vicenda, si è soffermato anche sul nuovo proprietario, ovvero Benedetto Mancini: "Già apparso in varie parti d'Italia e a caccia di società in difficoltà. In genere, chi compra fa un piano e paga. Pare che a Bulgarella non mancassero delle alternative serie: perché intraprendere questa serie di discutibili passaggi?".