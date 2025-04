Porta Elisa News



Nuova puntata: Mancini annulla la conferenza stampa e parla di clima ostile

mercoledì, 2 aprile 2025, 22:39

Prima mercoledì, poi giovedì, ora la prossima settimana, quando non si sa: la conferenza stampa della nuova proprietà della Lucchese scivola in una comica dopo l'arrivo martedì del nuovo proprietario Benedetto Mancini che ha avuto un impatto a dir poco teso con la squadra per ripartire subito per Roma. Annunciata per oggi è stata rinviata a domani e in serata alla prossima settimana. Nessuna novità sui date certe circa i pagamenti.

Oggi sarebbe dovuto arrivare l'amministratore unico Nicola D'Andrea per aprire i conti, ma non si è visto nessuno, domattina, come detto, era prevista la conferenza stampa, che è saltata con un messaggio telefonico in serata del direttore generale Riccardo Veli, appena uscito battuto dal ricorso contro la penalizzazione: "La Lucchese 1905 nella persona del presidente Benedetto Mancini, preso atto del clima di profonda ostilità, manifestato sin qui da numerosi esponenti della stampa locale ed in generale, tenuto conto della ingiustificata diffidenza riservata alla neo insediata proprietà, sulla scorta di pregiudizi del tutto inaccettabili, nel pieno interesse del Club, ritiene di voler annullare l'incontro con la stampa fissato per la giornata di domani, giovedì 3 aprile, rinviando la conferenza stampa di presentazione dei programmi ed obiettivi della nuova proprietà, alla prossima settimana, dopo aver regolarmente adempiuto alle incombenze di pagamento ereditate".