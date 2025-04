Porta Elisa News



Il sindaco e la giunta fanno visita alla Lucchese

mercoledì, 2 aprile 2025, 17:04

"Vi siamo accanto, capiamo la vostra scelta e ve lo volevamo confermare di persona, stiamo provando a cercare soluzioni per una nuova proprietà, ma non è una situazione semplice": oggi pomeriggio una delegazione del Comune di Lucca, tra cui il sindaco Mario Pardini, il vice Fabio Barsanti, gli assessori Salvadore Bartolomei, Mia Pisano e Moreno Bruni, oltre a un nutrito gruppo di consiglieri comunali, si è recata a fare una visita alla Lucchese al campo di Saltocchio.

Un incontro durato una quindicina di minuti durante il quale è stata ribadita la vicinanza dell'amministrazione comunale che, non a caso, ha nei giorni scorsi confermato l'ipotesi, nonostante alcune critiche provenienti dalla Lega Pro, di valutare la soluzione della revoca della concessione del Porta Elisa, in linea proprio con quanto sta facendo la squadra che ha deciso di interrompere le prestazioni qualora non vi fossero concrete novità nelle prossime ore.

"Lo abbiamo fatto – ha spiegato il vice sindaco Barsanti – per dare un segnale chiaro. Quanto alla vostra scelta, se questa sarà la vostra decisione finale, saremo con voi. Stiamo continuando a cercare soluzioni ma non è facile, non ci vogliamo arrendere".