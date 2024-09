Porta Elisa News



Con la solita grinta

domenica, 29 settembre 2024, 15:56

Provare a vincere, per alimentare l'entusiasmo, muovere la classifica e, in fin dei conti, togliere quello zero dal tabellino delle gare casalinghe: la Lucchese torna di scena al Porta Elisa, stavolta contro il Milan B reduce dal primo successo stagionale, cercando di ripetere la bella prestazione esibita con la Pianese, stavolta ornandola da una vittoria che in casa manca ormai dalla scorsa stagione.

Gorgone recupera Frison e Costantino, ma non Fazzi e dunque dovrà scegliere sia in difesa che in attacco. Nel reparto arretrato, l'ipotesi più probabile potrebbe essere quella di confermare Quirini nei tre e mettere Gemignani come esterno, davanti, invece, Costantino dovrebbe partire titolare, ma non sono da escludere sorprese. Ecco il probabile undici con la Curva Ovest che resterà fuori per protesta contro le squadre B dei grandi club in terza divisione: Palmisani, Quirini (Frison), Sabbione, Gasbarro, Gemignani (Quirini), Antoni, Welbeck, Catanese, Tumbarello, Saporiti, Costantino.