Porta Elisa News



Fondamentale ripetersi

domenica, 15 settembre 2024, 16:30

Domani sera la Lucchese scenderà in campo, al Porta Elisa, contro il Rimini, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Mister Gorgone dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale che domenica scorsa ha battuto la Spal.

Il modulo dovrebbe essere ancora una volta il 3-5-2. In porta Palmisani, al centro della difesa spazio ancora una volta a Gasbarro, con Sabbione schierato sul centro destra e Fazzi sul centro sinistra. In cabina di regia invece dovrebbe agire Tumbarello, affiancato da Welbeck e Djibril, che dovrebbe prendere il posto di Catanese, colpito in settimana da un virus influenzale. A completare il reparto ci saranno Antoni e Quirini.

In attacco, Gorgone dovrebbe puntare ancora una volta sulla coppia formata da Saporiti e Costantino. Scalpitano i neo acquisti Sasanelli e Selvini, che però dovrebbero partire dalla panchina. Lucchese (3-5-2): Palmisani; Gasbarro, Sabbione, Fazzi; Tumbarello, Djibril, Welbeck, Antoni, Quirini; Saporiti, Costantino.