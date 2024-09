Porta Elisa News



Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Ascoli

giovedì, 19 settembre 2024, 07:10

Intitolato a Cino e Lillo Del Duca, imprenditori della zona e tifosissimi dei bianconeri, lo stadio di Ascoli fu inaugurato nel 1962, con i lavori che erano invece partiti nel 1955. Dotato della pista di atletica per un uso polifunzionale, lo stadio fu sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione nel 1974 in occasione della prima storica promozione in Serie A sotto la gestione dell'indimenticabile presidente Costantino Rozzi che si occupò, attraverso la propria ditta, dei lavori.

In soli 100 giorni, grazie all'uso di materiale prefabbricato, l'impianto fu raddoppiato come capienza che raggiunse i 40mila posti, poi progressivamente ridotti per le nuove normative sino a raggiungere i 20mila. Attualmente la capienza è di poco più di 11mila posti. Le misure del campo sono 105x68. I settori sono sei: Tribuna coperta Ovest, Tribuna coperta Est, Distinti Ovest, Distinti Est, Curva Sud, Curva Nord.

Dal 2016, anche a seguito del terremoto registrato da quelle parti e che danneggiò alcuni settori rendendoli inagibili, la capienza si ridusse e si dette l'inizio a dei lavori per la ricostruzione provvisoria della Curva Sud con la demolizione della struttura in cemento e la realizzazone di un settore in metallo. Nel 2018, ecco la completa ricostruzione della tribuna Est che è ora intitolata a Carletto Mazzone.

Proprio quest'anno, la Regione Marche ha stanziato 7 milioni per la ricostruzione della nuova Curva Sud che ospita i tifosi di casa. L'ultima volta che lo stadio ha ospitato i rossoneri fu l'8 marzo del 2015, finì 3-1 per i padroni di casa (nella foto la curva di casa in quella gara, ora abbattuta).