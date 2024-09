Porta Elisa News



L'avversaria dei rossoneri: la Spal

giovedì, 5 settembre 2024, 14:18

di gianluca andreuccetti

Impegno in trasferta per la Lucchese, che domenica alle 20:45 affronta la Spal, gara valida per la 3^giornata del girone B di Serie C. Entrambe le squadre sono alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Gli estensi non stanno vivendo un buon momento. I biancazzurri infatti, hanno iniziato il campionato con tre punti di penalizzazione. In estate, la società ha optato per la linea del cambiamento, affidando la panchina ad Andrea Dossena, reduce dalla buona esperienza con la Pro Vercelli. La Spal è stata una delle protagoniste dell'ultimo calciomercato, piazzando diversi colpi in entrata. A Ferrara, sono arrivati calciatori di categoria, come Karlsonn, Mignanelli e Bachini (uno degli ex di questa partita). Negli ultimi giorni anche l'ex Torino El Kaddouri ha deciso di firmare con gli emiliani.

In queste prime due partite, la Spal ha pareggiato contro l'Ascoli e perso nettamente contro il Perugia. Dossena, fino questo momento, ha schierato la propria squadra con il 4-3-3. Uno dei calciatori da tenere d'occhio è Emanuele Rao, trequartista classe 2006 che lo scorso anno andò a segno contro la Lucchese. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione. In quell'occasione, la Pantera, in casa, si impose per 2-1, in casa, grazie alle reti di Rizzo Pinna e Gucher.