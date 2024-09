Porta Elisa News



L'ex diesse Deoma passa alla Victor San Marino

giovedì, 26 settembre 2024, 18:26

L'ex direttore sportivo della Lucchese Daniele Deoma ha firmato un contratto triennale con la Victor San Marino che disputa il campionato di Serie D: ora è ufficiale, dopo che nei giorni scorsi si erano intensificate le voci di un suo arrivo nella Repubblica del Titano.

Deoma, che aveva concluso formalmente il suo rapporto con la società rossonera nel giugno scorso, subentra, come riporta altarimini.it, a Gianluca Bollini che si era dimesso poche ore fa dopo una partenza difficile in campionato che ha visto la squadra biancazzurra raccogliere solo un punto in tre partite rimanendo penultima in classifica.