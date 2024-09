Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Vittoria fantastica"

domenica, 8 settembre 2024, 20:59

Giorgio Gorgone lo aveva annunciato nel prepartita: la gara di Ferrara non sarebbe stata facile e sarebbe servito l'approccio giusto sin dai primi minuti di gara. Dopo 88 anni la Lucchese ha vinto su questo campo: "Sapevo che era tantissimi anni che non succedeva, è una vittoria fantastica, anche perché arriva contro questa che è una squadra forte, ringrazio i ragazzi per aver fatto una gara coraggiosa, Avremo dei limiti, ma non ci manca certo il coraggio. Ho rivisto l'entusiasmo dei tifosi che sono venuti da Lucca. Quando vediamo gioire una piazza che avrebbe voglia di sognare, sono sicuro che non molleremo. Dedico la vittoria al presidente che soffre molto e so che quando vinciamo è difficile. Non è per ruffianeria, ma lo devo dire".

"Catanese? Porta esperienza, Saporiti deve fare meglio ma oggi ha fatto gradi giocate. Ma tutti quanti sono andati bene, il calcio è bello per questo, ma non abbiamo fatto nulla di trascendentale, ma meritavamo di non perdere con il Gubbio. Per me il gol del 4-2 era buono. il gol a tempo scaduto? A volte allentiamo la concentrazione, nel calcio gli episodi spostano la gara, pretendo che si metta la massima attenzione per sopperire alle mancanze che abbiamo e giocarcela a viso aperto".