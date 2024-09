Porta Elisa News



Mister Gorgone: "I ragazzi avvertono il momento positivo. Sulle condizioni di Catanese..."

sabato, 14 settembre 2024, 14:28

Quarta giornata di campionato per la Lucchese che lunedì alle ore 20:45 gioca al "Porta Elisa" contro il Rimini. In conferenza stampa, presenti mister Gorgone e Elia Visconti. Il tecnico si è soffermato in primis sugli assenti: "Oltre a Gucher, l'altro indisponibile è Giacchino, che ha un problema al flessore. Un altro che probabilmente non sarà della partita è Catanese, colpito in settimana da un virus influenzale. É un calciatore di esperienza, che da sostanza e qualità. Sasanelli invece è a disposizione: ha grande forza, ma deve essere disciplinato".

Il tecnico rossonero ha parlato anche dello stato di forma dei romagnoli: "In estate hanno perso dei calciatori importanti come Morra, Lamesta e Gigli. Nonostante queste cessioni, rimane comunque una buona squadra, con un centrocampo forte. Contro Virtus Entella e Pescara ha fatto la partita. Il Rimini verrà a Lucca per giocare con umiltà e attenzione".

Gorgone ha parlato anche del momento della Lucchese: "I ragazzi avvertono il momento positivo. Al di là dei risultati, da parte loro ho visto sempre il giusto atteggiamento. Modulo? Oggettivamente, in tal senso, prima di prendere una decisione ho aspettato di vedere completata la rosa, mettendo i giocatori a loro agio. La scelta del modulo dipende anche dagli avversari che abbiamo di fronte".

Infine, una considerazione sul terreno di gioco del Porta Elisa: "Stanno mettendo anima e corpo per migliorare il terreno di gioco. Non credo che rispetto alla gara contro il Gubbio ci siano grosse differenze. Di sicuro non troveremo il campo di Ferrara".