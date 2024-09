Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ho apprezzato la reazione della squadra. Sull'arbitro..."

lunedì, 16 settembre 2024, 23:09

Pareggio in extremis per la Lucchese che in casa rimonta per 2-2 il Rimini. Nella conferenza stampa post partita ha parlato mister Gorgone: "Quando siamo andati sotto sul primo gol abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare la partita. La squadra non ha mai smesso di giocare e ha giocato con grande coraggio. I tifosi hanno apprezzato l'atteggiamento dei ragazzi. Purtroppo abbiamo preso un gol su palla inattiva. Palmisani è un ragazzo giovane e gli errori ci possono stare. Le decisioni arbitrali? Ci vuole buonsenso. Gli arbitri dovrebbero ammettere gli errori che fanno, non sono intoccabili. Il direttore di gara mi ha buttato fuori dal campo per proteste, ormai pensano non si possa dire nulla. E ricordo che siamo già a parecchi episodi sfavorevoli, oggi c'era un rigore enorme su Costantino, eppure si sta attenti a altro. I dettagli in questo sport fanno la differenza.".

Nel finale, Costantino è uscito per un problema fisico: "Rocco è un ragazzo serio e apprezzo la sua generosità. Spero che non sia niente di grave. Sasanelli? Dà energia, può fare di più. Nel complesso sono contento della reazione della squadra. Grande partita anche da parte di Welbeck".