Porta Elisa News



Mister Testini: "Questa è una squadra coraggiosa"

domenica, 22 settembre 2024, 22:08

Nel pregara Giorgio Gorgone aveva chiesto ai suoi di ripetere quanto di buono visto contro il Rimini, anzi di fare ancora meglio perché lo spessore dell'Ascoli era considerato superiore a quello dei romagnoli. Nel dopo partita, dopo una prestazione straordinaria, il vice Testini, in campo a dirigere le operazioni vista la squalifica del primo allenatore, commenta così la seconda vittoria stagionale: "Non credo sia giusto la partita dell'Ascoli ma l'atteggiamento e la prestazione della Lucchese che ha fatto la gara per 90 minuti. Abbiamo fatto gol, hanno pareggiato, abbiamo messo gli attaccanti per vincere. Questa è una squadra coraggiosa che prova a giocare in ogni campo. Secondo me l'Ascoli è una grande squadra e sappiamo che campionato che farà, poi nella singola partita non sempre si fa quello che si vuole".

"L'assenza di Costantino? Merito dei ragazzi – ha aggiunto – che non si sia avvertita, Fedato ha fatto una grandissima partita, così come tutti quelli che sono entrati. Quest'anno abbiamo cambiato qualcosa, ma l'atteggiamento alla costruzione del gioco viene dallo scorso anno e questa è una grande soddisfazione in prima per il mister, lavoriamo perché i ragazzi arrivino la domenica a sapere cosa fare. Oggi hanno messo una buona qualità di palleggio, oltre alle altre qualità. Se dobbiamo pensare al vertice? Pensiamo partita per partita, dobbiamo lavorare settimana per settimana, è un campionato più difficile dello scorso anno e abbiamo una squadra nuova, i ragazzi devono andare in campo con la voglia di lottare su ogni pallone, solo così si possono ottenere risultati. L'espulsione di Frison? Mi è parsa eccessiva, il rigore? Eravamo lontani, non l'ho visto ma l'arbitro era veramente vicino, vorrei rivedere semmai il fallo su Fedato, ma preferisco godermi la vittoria su un campo difficilissimo".