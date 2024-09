Porta Elisa News



Gorgone furente: "Partita chiusa, accorciata da un rigore inesistente e un pari casuale"

mercoledì, 25 settembre 2024, 20:52

Giorgio Gorgone è tornato in panchina dopo la giornata di squalifica, lo ha fatto in occasione della gara interna contro la Pianese che ha lasciato l'amaro in bocca, tanto amaro in bocca, il tecnico è furente: "Non voglio parlare della partita, forse non sono simpatico, e nemmeno la Lucchese, il rigore era inesistente. Ci ha fermato su una ripartenza, il fuorigioco mi pareva evidente. Era una partita chiusa e sepolta, accorciata per un rigore inesistente e un gol casuale. Detto questo complimenti alla Pianese, ma avremmo strameritato di vincere nonostante un campo imbarazzante, così non va bene".

"Vanno chiamate le cose con il loro nome: Ferrara, Rimini ora la Pianese. Li avevamo schiacciati e ribaltati, ma se poi arrivano questi episodi. Quando lo mettono il var? Lo abbiamo noi l'ipad loro no? Tutto questo perché la Lucchese non è il Catania per bacino di utenza? Non c'è malafede, bene, ma va trovano una soluzione gli errori cominciano a essere grossolani. Questo mi pare un gioco di potere in cui l'allenatore non può mancare di rispetto al direttore, ma posso arrabbiarmi per questi episodi? L'arbitro sbaglia? Bene, allora facciamo qualcosa per questa categoria".