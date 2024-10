Porta Elisa News



Mister Gorgone: "In queste due gare meritavamo di più.."

lunedì, 30 settembre 2024, 22:39

Mister Gorgone mastica amaro per il secondo pari consecutivo in casa, i complimenti del tecnico avversario non bastano: "Ricambio i complimenti di mister Bonera, primo tempo ottimo con un errore sulle palle inattive, dobbiamo migliorare velocemente. Non ho visto la forza della scorsa partita, avevamo fuori Catanese per un problema muscolare, e Costantino. Secondo tempo a sprazzi, contro una squadra che crescerà in modo esponenziale, peccato perché in queste due gare meritavamo di più. Spero possano tornare in futuro, dicono che ci sia la legge della compensazione...".

"Gran partita di Sasanelli, ho visto tanta voglia di fare bene da parte di tutti. Costantino, oltre che rientrare da un infortunio ha avuto la febbre, a destra bene Quirini e Gemignani: sono in diffficoltà tutte le settimane, normale che chi non gioca ha meno entusiasmo, ma le scelte dell'allenatore non devono spostare le performances dei giocatore. Chi non gioca deve continuare a farsi trovare pronti, le occasioni non mancheranno. L'arbitro? Bene, la volta scorsa la mia enfasi era dettata da tanti episodi che hanno condizionato. Ieri ho visto un fallo simile a Pontedera e l'attaccante è stato ammonito. Ora ci attende una gara difficile su un campo difficile".