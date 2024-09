Una vittoria di squadra

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 8 settembre 2024, 20:59

Il tecnico rossonero: "Sapevo che era tantissimi anni che non succedeva, è una vittoria fantastica, anche perché arriva contro questa che è una squadra forte, ringrazio i ragazzi per aver fatto una gara coraggiosa, Avremo dei limiti, ma non ci manca certo il coraggio.

domenica, 8 settembre 2024, 20:59

Il difensore realizza il suo primo gol tra i professionisti: " Sono molto contento per la vittoria, che dedico ai tifosi che erano tantissimi, ma anche della mia prestazione e del gol. Paura di essere ripresi? Giocare qui fa effetto, come abbassi l'intensità ti calpestano, siamo stati bravi a limitare...

domenica, 8 settembre 2024, 18:07

A Ferrara i rossoneri a caccia di punti: mister Gorgone fa esordire dall'inizio Catanese e in avanti preferisce Saporiti a Fedato: sblocca subito Costantino, poi raddoppia Quirini e fai il tris Antoni, poi accorcia Antenucci in pieno recupero. Nella ripresa ancora Antenucci

sabato, 7 settembre 2024, 20:45

Match importante a Ferrara per i rossoneri, alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, anche se non sono esclusi, in tal senso, dei cambiamenti. La probabile formazione