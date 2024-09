Porta Elisa News



Alla ricerca di punti e certezze

sabato, 7 settembre 2024, 20:45

Impegno in campionato per la Lucchese, che domani domenica 8 settembre alle ore 18:30 affronta la Spal allo stadio "Paolo Mazza". Match importante per i rossoneri, alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, anche se non sono esclusi, in tal senso, dei cambiamenti. Tra i pali, il titolare sarà Palmisani, in difesa non ci dovrebbero essere cambiamenti, con Gasbarro al centro, Fazzi schierato sul centrodestra e Sabbione sul centrosinistra. Le chiavi del centrocampo dovrebbero essere affidate a Welbeck, con Tumbarello e Catanese che dovrebbero agire come mezze ali. Sulle fasce, ancora spazio per Antoni a sinistra e Quirini a destra. Da registrare l'assenza di Gucher, ancora fuori per infortunio.

In attacco, spazio al tandem formato da Fedato e Costantino. Rientra nella lista dei convocati Magnaghi, che potrebbe partire dalla panchina. Assente il neo acquisto Sasanelli, che deve scontare una giornata di squalifica. Ecco dunque la probabile formazione: Palmisani, Gasbarro, Fazzi, Sabbiorne, Wlebeck, Tumbarello, Catanese, Antoni, Quirini, Fedato, Costantino.