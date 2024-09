Porta Elisa News



Ripresa degli allenamenti, si rivede Gucher

mercoledì, 11 settembre 2024, 13:35

Primo allenamento della settimana per la Lucchese che questa mattina è scesa in campo allo stadio comunale di Saltocchio. Archiviato il successo contro la Spal, i rossoneri sono al lavoro in vista della sfida di lunedì, in casa, contro il Rimini. Una partita non semplice, che servirà per misurare lo stato fisico e mentale della Pantera.

Gruppo quasi al completo per mister Gorgone, che ha dovuto fare a meno di Catanese (fuori per febbre) e Quirini, complice una botta rimediata a Ferrara. Entrambi però dovrebbero essere a disposizione per la gara del Porta Elisa. La buona notizia è il ritorno in campo di Gucher, che però per un periodo dovrà allenarsi a parte. L'unica doppia seduta della settimana è prevista per domani. Domenica mattina invece è in programma la rifinitura.