Porta Elisa News



Per i rossoneri, partitelle ad alta intensità

venerdì, 27 settembre 2024, 18:02

Smaltita la delusione per il pari davvero sfortunato contro la Pianese, i rossoneri sono completamente concentrati sull'appuntamento di lunedì sera contro il Milan B al Porta Elisa. Nella giornata odierna, in quel di Saltocchio, mister Gorgone ha fatto disputare partitelle a tutto campo ma anche a campo ridotto e a pressione massima, e i giocatori non hanno risparmiato energie e anche interventi decisi.

Sul fronte infermeria, Costantino pare ormai completamente recuperato, mentre Fedato ha lavorato a parte per un problema che non dovrebbe impedirgli di essere comunque a disposizione lunedì, out, invece, Fazzi che dovrebbe mettersi a disposizione per la gara di Perugia, mentre Gucher continua il lavoro a parte per provare a recuperare la forma dopo il lungo stop estivo.