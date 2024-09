Spal-Lucchese: 0-1 al 12' pt Quirini sfiora il palo

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 7 settembre 2024, 20:45

Match importante a Ferrara per i rossoneri, alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, anche se non sono esclusi, in tal senso, dei cambiamenti. La probabile formazione

sabato, 7 settembre 2024, 19:45

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match della terza giornata di campionato che vedrà la Lucchese impegnata allo stadio Paolo Mazza di Ferrara dove la attende una gara dalle tante sfumature. Convocato Magnaghi, probabile l'esordio di Catanese

venerdì, 6 settembre 2024, 09:20

Il direttore sportivo parla al termine del mercato: "Siamo stati vicinissimi a Tonin, era lui il colpo finale annunciato dal presidente, ma il ragazzo non è voluto venire ed è andato al Pescara. Catanese, trattativa all'ultimo secondo. Fatto il possibile per allestire una rosa vasta.

giovedì, 5 settembre 2024, 14:18

Gli estensi non stanno vivendo un buon momento. I biancazzurri infatti, hanno iniziato il campionato con tre punti di penalizzazione e hanno incontrato difficoltà nelle prime due gare. In estate, la società ha optato per la linea del cambiamento, affidando la panchina ad Andrea Dossena