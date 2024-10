Porta Elisa News



Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Chiavari

lunedì, 28 ottobre 2024, 13:34

Lo stadio comunale di Chiavari, inizialmente battezzato Campo Sportivo del Littorio poi Paolo Dall'Orso, un militare chiavarese morto in guerra nel 1941 e insignito della medaglia d'Argento , risale al 1935 fu realizzato in meno di due anni, sorgendo nell'area (vicino al fiume Entella) dove in precedenza era un altro impianto sportivo. Il primo settore a essere realizzato è l'attuale tribuna, in stile razionalista, intorno alla quale poi, via via, sono stati costruiti gli altri settori che sono arrivati a contenere sino a 10mila persone, ma solo nel 1955 venne realizzato un secondo settore di gradinata est.

Nel 2011, ecco la più importante ristrutturazione che vide la scomparsa della pista di atletica e 'aggiunta di un settore ospiti denominato gradinata nord (mentre il campo in sintetico era già stato installato dal 2006 e poi più volte rifatto), a cui si aggiunse nel 2013 la gradinata sud e la copertura della est. Ulteriroi lavori sono stati compiuti tra il 2014 e il 2015, in occasione della promozione in Serie B, tra cui l'installazione di nuovi seggiolini. Attualmente la capienza nei quattro ordini di posti è pari a 5587 spettatori, il campo misura 105.65 metri.