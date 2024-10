Porta Elisa News



Infermeria rossonera, la situazione

mercoledì, 9 ottobre 2024, 17:53

In seguito agli ultimi impegni sportivi, lo staff medico della Lucchese comunica la situazione clinica degli atleti attualmente sotto osservazione: Andrea Gasbarro ha riportato un trauma distrattivo al ginocchio. Sono attualmente in corso accertamenti diagnostici per determinare l'entità dell'infortunio e stabilire il percorso terapeutico più adeguato.

Sabbione ha subito un trauma da contusione (pestone) che richiede alcuni giorni di fisioterapia per il completo recupero. Altri atleti presentano lievi acciacchi di ordinaria amministrazione, che non destano particolari preoccupazioni. Gucher sta invece proseguendo il proprio percorso di fisioterapia in modo regolare, seguendo il programma stabilito dallo staff medico. Quanto a Fedato, ne avrà per circa 10 giorni prima di poter tornare a disposizione.