Porta Elisa News



L'avversario dei rossoneri: il Sestri Levante

mercoledì, 9 ottobre 2024, 11:15

di gianluca andreuccetti

Ripartire dopo la debacle di Perugia. Questo l'imperativo per la Lucchese, che venerdì sera alle 20:45 scenderà in campo contro il Sestri Levante, gara valida per la 9^giornata del campionato di Serie C. La sconfitta maturata al "Curi" non deve cancellare il buon avvio di campionato dei rossoneri, che adesso sono chiamati a ripartire.

La classifica è cortissima. La formazione di Gorgone occupa il dodicesimo posto, a quota 10 punti. Al ridosso della zona playout, al quindicesimo, si trovano proprio i corsari, distanti solo 2 lunghezze. Dopo le difficoltà iniziali, i rossoblù nelle ultime partite hanno collezionato diversi punti importanti, vincendo contro la Pianese e pareggiando nell'ultimo turno la Vis Pesaro. Il Sestri Levante, due settimane fa, ha rischiato anche di fermare la Torres, subendo però il gol del definitivo 1-2 a pochi minuti dal termine.

Dopo l'addio di mister Barillari, passato al Sorrento, la società quest'estate ha deciso di affidare la guida tecnica ad Andrea Scotto (nella foto). Reduce dall'esperienza con le giovanili della Virtus Entella, per il 51enne si tratta della prima stagione tra i professionisti. Nell'ultima sessione di mercato, i liguri hanno salutato alcuni big come Oliana e Forte, passati rispettivamente alla Carrarese e al Campobasso.

L'ultimo confronto tra Lucchese e Sestri Levante è andato in scena lo scorso anno, proprio al Porta Elisa. In quell'occasione, i corsari si imposero, in rimonta, per 1-3. Ai ragazzi di mister Gorgone non bastò la rete segnata nel primo tempo da Yeboah.