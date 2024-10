Porta Elisa News



Lucchese: i numeri dopo dieci giornate

venerdì, 25 ottobre 2024, 14:35

di gianluca andreuccetti

La Lucchese vuole ritrovare la vittoria. Domenica, i rossoneri affronteranno la prima della classe, ovvero il Pescara. Un match non semplice, considerando lo stato di forma del Delfino. Dopo 10 giornate dall'inizio del campionato è già tempo di un primo bilancio e di un confronto rispetto allo scorso anno.

Allo stato attuale, i ragazzi di Gorgone occupano il dodicesimo posto in classifica, con dodici punti, tre in meno rispetto allo scorso anno. Tanto il rammarico per la Pantera, che, in diverse gare (contro Pianese, Sestri Levante e Carpi), ha raccolto meno del dovuto, anche a causa di alcune decisioni arbitrali discutibili. Dopo un inizio scoppiettante, nelle ultime uscite la Lucchese sta accusando diversi problemi in fase realizzativa, con 11 reti segnate (le stesse a parità di giornate della stagione 2023-24).

Tolte le due ultime partite, in cui sono arrivati due cleen sheet, l'anello debole fino a questo momento è stata la fase difensiva, con 14 gol subiti (tre in più rispetto all'anno passato). Lucchese che ha raccolto fuori casa ben 8 punti, collezionando 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Al Porta Elisa invece, la vittoria manca addirittura dallo scorso marzo.

Concentriamoci però adesso su alcune particolarità che riguardano i singoli giocatori. Il capocannoniere, è Ettore Quirini, con 3 gol. Stessi numeri prodotti da Rizzo Pinna, a questo punto della stagione. Ancora a secco invece Tumbarello e Magnaghi, a segno nelle prime giornate della stagione passata.