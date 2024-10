Lucchese, l'infermeria è piena

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 21 ottobre 2024, 11:02

Dopo un inizio spumeggiante in termini realizzativi ma con troppi gol subiti, adesso la squadra ha smesso si prender gol ma non riesce più a farne; il risultato in entrambi i casi è stato lo stesso, ovvero poche vittorie.

domenica, 20 ottobre 2024, 19:53

Non convince Costantino che comunque sfiora il gol ma pare in ritardo di condizione ma non fa meglio nemmeno Magnaghi. La difesa rischia sul finire il patatrac: le pagelle di Gazzetta

domenica, 20 ottobre 2024, 17:02

Rossoneri in Emilia a caccia di punti: palo di Saporetti in apertura, occasione per Welbeck, trattenuta non fischiata ai danni di Dumbravanu, poi Sorzi salva su Costantino a fine primo tempo

sabato, 19 ottobre 2024, 17:06

Diversi i nodi da sciogliere per mister Gorgone, che a Carpi deve fare i conti con alcuni infortuni. L'unico punto fermo è il modulo, ovvero il 3-5-2. In difesa, dovrebbe rientrare Sabbione, affiancato con grande probabilità da Dumbravanu a sinistra e Frison a destra. La probabile formazione