Lucchese-Sestri Levante: 0-0 al 45' st Sei minuti di recupero

venerdì, 11 ottobre 2024, 22:56

Bene Palmisani, Quirini, Frison, Gemignani, Saporiti e Welbeck, Tumbarello il solito generoso: non convincono Fazzi e Visconti chiamato all'ultimo istante a sostituire Antoni: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 11 ottobre 2024, 22:46

Il tecnico: "Su Costantino era o rigore o punizione e espulsione dal limite. Se non è rigore è espulsione perché era ultimo uomo al limite dell'area: sono episodi che spostano la partita. Per errori arbitrali ci mancano tre-quattro punti. Ottimo secondo tempo, nel primo potevamo fare meglio"

giovedì, 10 ottobre 2024, 14:54

I rossoneri a caccia della prima vittoria interna stagionale: in difesa, mister Gorgone dovrà fare a meno dello squalificato Sabbione e di Gasbarro, quest'ultimo infortunato. Potrebbe esserci l'esordio del nuovo arrivato Cartano: la probabile formazione

giovedì, 10 ottobre 2024, 13:57

Il tecnico: "A Perugia ho visto una squadra che per un'ora ha giocato a viso aperto contro una squadra forte e poi la fase finale gestita in modo drammatico, venti minuti finali che mi hanno preoccupato. Sestri Levante, squadra in salute.