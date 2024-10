Lucchese, una o due punte?

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 25 ottobre 2024, 14:35

Allo stato attuale, i rossoneri occupano il dodicesimo posto in classifica, con dodici punti, tre in meno rispetto allo scorso anno. Dopo un inizio scoppiettante, la Lucchese sta accusando problemi in fase realizzativa, con 11 reti segnate (le stesse a parità di giornate della stagione 2023-24), ma l'anello debole fino...

giovedì, 24 ottobre 2024, 11:20

Il Pescara capolista targato mister Baldini ha subìto solo 6 reti (miglior difesa del girone B insieme alla Ternana). Tanti i giovani presenti in rosa, a partire dai 2004 Dagasso, De Marco e il classe 2003 Ferraris, uno dei calciatori più in forma con 3 reti e 1 assist.

martedì, 22 ottobre 2024, 12:50

Agli infortuni di Gasbarro, Fedato e Antoni, che difficilmente rischiano di esserci contro il Pescara, si sono aggiunti quelli di Tumbarello e Giacchino: il capitano è alle prese con un risentimento agli adduttori

lunedì, 21 ottobre 2024, 11:02

Dopo un inizio spumeggiante in termini realizzativi ma con troppi gol subiti, adesso la squadra ha smesso si prender gol ma non riesce più a farne; il risultato in entrambi i casi è stato lo stesso, ovvero poche vittorie.