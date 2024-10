Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Troppi errori"

domenica, 6 ottobre 2024, 20:00

Di sicuro lo stadio non gli porta bene: in due gare nei due campionati sulla panchina rossonera, Il Renato Curi ha regalato due sconfitte e sette gol al passivo. Per Giorgio Gorgone il detto non c'è due senza tre non ha funzionato: dopo aver espugnato Ferrara e Ascoli, due campi tabù, Perugia ha segnato un pericoloso campanello di allarme: "Tanti errori tecnici, errori di interpretazione, rigore, espulsione: troppi errori contro una squadra forte, a un certo punto ci hanno devastato. L'inferiorità numerica può aver pesato, ma così è complicato. Questa squadra se non rimane concentrata è un problema, poi al di là dei demeriti nostri, ci sono i meriti del Perugia".

"I cambi? Li stavo facendo scaldare ne avrei cambiati due nell'intervallo. Il risultato è stato eccessivo, a tratti all'inizio sembrava si avesse la partita in mano, ma il calcio è questo: le ripartenza del Perugia sono arrivate da errori di impostazioni, e questo è un problema. E' da archiviare assolutamente questa partita, io ho sempre chiaro il percorso di questa squadra, lo so bene, perché riconosce i pregi e i difetti che possono essere limati o migliorati ma se si pensa a altro allora.. Costantino? Non sta ancora bene è un ragazzo che viene da una preparazione non fatta, si stava riattivando e poi avuto un infortunio, è un ragazzo serio ma tra problema muscolare e febbre ha saltato una decina di giorni abbondanti, ecco spiegata la scelta di impiegarlo solo pochi minuti".