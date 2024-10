Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Primo tempo vergognoso, ma..."

domenica, 27 ottobre 2024, 21:46

Nella scorsa stagione, quella casalinga contro il Pescara, era stata una della gare più illusorie del campionato, terminata con una larga vittoria per gli adriatici dopo che i rossoneri avevano dato la sensazione di potersela, in parità numerica, giocare alla pari. Quest'anno, nuova sconfitta e il tecnico Giogio Gorgone si deve sfogare: "Come si commenta? Nei duelli ci hanno surclassato, nel secondo tempo una partita diversa, ma male. Oggettivamente perdere alcuni giocatori è pesante, ma non è una scusa, chiaro che andare sotto dopo 40 secondi... Ci siamo fatti dei gol da soli, ma il responsabile sono io. Preoccupato per il futuro? Se devo vedere alcune cose di stasera, sì: individualmente alcune cose da film horror. Errori nostri, meriti loro: cinquanta e cinquanta. Ma il primo tempo è stato vergognoso, ma in ogni partita c'è un clima strano...".

"Non butto a mare tutto, c'è tanta delusione e il responsabile sono io. L'unica cosa che posso aggiungere è che non sono qui per i soldi: posso anche congelare lo stipendio e si dovrebbero raccontare gli antefatti sul perché io sono qui e sono rimasto. Io sono corretto e ho una sola parola. Non è mio compito dire queste cose: in due anni che sono qui non si sono focalizzate alcune cose e, ripeto, non spetta a me dirle. io sto qui: ce ne sono un miliardo di allenatori, io sto qui perché so bene il percorso della squadra. Sono due anni che sono con l'acqua alla gola, per me non è un problema se lo è per qualcun altro. Mi chiedo: ci può stare che la Lucchese perda con il Perugia o il Pescara? O che ci mancano alcuni punti? Ma se il problema sono io, prendete un altro allenatore".