Minutaggio giovani: per ora solo 16mila euro alla Lucchese

Scontro diretto importante per i rossoneri, a secco di vittorie da 4 partite. Attualmente, i biancorossi occupano il tredicesimo posto, a quota 10 punti, uno in meno della Pantera. I Falconi hanno alternato diversi alti e bassi, mettendo in difficoltà anche qualche big del girone, come l'Entella

I due rossoneri alle prese con acciacchi muscolari sono in dubbio per la gara con la formazione emiliana, mentre Sabbione è recuperato. Fedato dovrebbe farcela per la gara casalinga contro il Pescara

Dal 2016 la formazione emiliana, retrocessa dalla massima divisione, è tornata nel suo stadio, che nel frattempo ha visto l'inaugurazione della nuova Curva Ovest: la capienza è di 5584 posti, il campo misura 66,05x105,60 metri, l'erba è naturale.

Al netto del fatto che probabilmente il valore della rosa non potrebbe permettere con nessun tipo di gioco di competere per le prime posizioni, è apprezzabile che si tenti almeno di mettere in pratica una idea di calcio propositiva e affatto speculativa: Gorgone non si faccia influenzare dai risultati e...