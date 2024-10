Alla ricerca dei punti perduti

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 19 ottobre 2024, 13:39

I due rossoneri in conferenza stampa, Sabbione: "Per me gara particolare, dovremo fare le cose che abbiamo sempre fatto: non deve mancare l'umiltà e il gioco. Contento del rinnovo". Gemignani: "Giocare al Porta Elisa da lucchese ti fa dare qualcosa in più.

giovedì, 17 ottobre 2024, 15:43

Dei primi 666mila euro a disposizione del girone B per il minutaggio dei giovani, la Lucchese ha raccolto solo 16489,91 euro: è quanto emerge dalla lettura dei tabulati della prima tranche erogata dalla Lega Pro per la valorizzazione dei giovani. I rossoneri sono al quintultimo posto

giovedì, 17 ottobre 2024, 13:17

Scontro diretto importante per i rossoneri, a secco di vittorie da 4 partite. Attualmente, i biancorossi occupano il tredicesimo posto, a quota 10 punti, uno in meno della Pantera. I Falconi hanno alternato diversi alti e bassi, mettendo in difficoltà anche qualche big del girone, come l'Entella

mercoledì, 16 ottobre 2024, 10:12

I due rossoneri alle prese con acciacchi muscolari sono in dubbio per la gara con la formazione emiliana, mentre Sabbione è recuperato. Fedato dovrebbe farcela per la gara casalinga contro il Pescara