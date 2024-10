Quirini e Welbeck sopra tutti

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 20 ottobre 2024, 17:02

Rossoneri in Emilia a caccia di punti: palo di Saporetti in apertura, occasione per Welbeck, trattenuta non fischiata ai danni di Dumbravanu, poi Sorzi salva su Costantino a fine primo tempo

sabato, 19 ottobre 2024, 17:06

Diversi i nodi da sciogliere per mister Gorgone, che a Carpi deve fare i conti con alcuni infortuni. L'unico punto fermo è il modulo, ovvero il 3-5-2. In difesa, dovrebbe rientrare Sabbione, affiancato con grande probabilità da Dumbravanu a sinistra e Frison a destra. La probabile formazione

sabato, 19 ottobre 2024, 13:39

I due rossoneri in conferenza stampa, Sabbione: "Per me gara particolare, dovremo fare le cose che abbiamo sempre fatto: non deve mancare l'umiltà e il gioco. Contento del rinnovo". Gemignani: "Giocare al Porta Elisa da lucchese ti fa dare qualcosa in più.

giovedì, 17 ottobre 2024, 15:43

Dei primi 666mila euro a disposizione del girone B per il minutaggio dei giovani, la Lucchese ha raccolto solo 16489,91 euro: è quanto emerge dalla lettura dei tabulati della prima tranche erogata dalla Lega Pro per la valorizzazione dei giovani. I rossoneri sono al quintultimo posto