Porta Elisa News



Palmisani salva più volte il risultato

mercoledì, 30 ottobre 2024, 23:18

Palmisani 7,5: Salva il risultato con due uscite disperate su avversari lanciati a rete e con almeno un'altra parata eccezionale, il tutto sempre in conseguenza di clamorosi errori individuali dell'agghiacciante difesa rossonera.

Sabbione 5,5: Spostato sul centro destra dove era stato impiegato con profitto lo scorso anno, prova a rifarsi dopo alcune prove negative ed effettivamente migliora la sua prestazione, ma continua a commettere errori e farsi saltare con una facilità non consona al suo livello; deve recuperare fiducia in se stesso.

Fazzi 5,5: Commette qualche errore in impostazione che poteva costare davvero caro, poi si arrangia ma, anche guidata da lui, la difesa rossonera non restituisce mai una neppur vaga idea di sicurezza.

Dumbravanu 5: Timido e attento a non commettere errori come se fosse un esordiente assoluto, tende a rinculare e lasciare troppa libertà alle giocate dei dirimpettai.

Quirini 5,5: I suoi tagli restano ancora l'arma offensiva più interessante della Lucchese, ma stavolta portano poco frutto e per il resto non sembra offrire un aiuto di qualità a Sabbione in fase difensiva.

Antoni 6: Al rientro dall'infortunio gioca col freno a mano tirato ma, pur non mettendo in mostra le accelerazioni cui ci aveva abituato, riesce a rimanere lucido e rendersi utile soprattutto in fase difensiva.

Welbeck 6,5: Gli avversari sono piuttosto ostici ma il mediano tiene bene il campo, disturba molte azioni dei liguri e qualche volta prova anche a proporre qualcosa in fase di regia.

Catanese 5,5: corsa e impegno non si discutono, anche il contributo allo sforzo collettivo della squadra è tangibile, ma le giocate propositive non gli riescono quasi mai.

Tumbarello 6: Solita partita generosa, però le condizioni fisiche precarie lo limitano ed è chiaro che non ha la brillantezza e la vivacità che lo contraddistinguono.

Saporiti 6: Meno coinvolto del solito ma comunque propositivo, prova come sempre a inventare gioco e si fa vedere sia per pregevoli calci da fermo che con una distrazione difensiva che poteva costare un gol.

Magnaghi 6: Motivato, arretra a giocare il pallone e collaborare con i compagni, lasciando però l'area un po' sguarnita; si sente il piede caldo e cerca con insistenza il tiro, forse anche quando dovrebbe passare il pallone, ma risulta comunque il più incisivo dei rossoneri.

Selvini 6: Entra bene e propone qualche giocata interessante, poi si fa notare con due calci da fermo calciati in modo improponibile.

Sasanelli, Djbril s.v.