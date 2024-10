Porta Elisa News



E' un naufragio quasi totale

domenica, 6 ottobre 2024, 20:01

Palmisani 6,5: Non sembra avere particolari responsabilità sui gol subiti e ne salva altrettanti.

Quirini 5: Subito ammonito, non riesce a trovare contromisure alle scorribande del Perugia sulla destra; nel secondo tempo va a fare il terzino ma anche in fase di spinta non riesce a incidere ed è sovente impreciso.

Sabbione 4: Giornata no, non ce la fa a contenere Seghetti e compagni, poi con un pasticcio prende il secondo giallo e lascia la squadra in dieci.

Gasbarro 5: Impacciato nei duelli individuali e approssimativo in costruzione, come i compagni della difesa è troppo lento per opporsi agli avversati; ammonito anche lui, quindi sostituito alla fine del primo tempo.

Fazzi 5,5: Gioca il secondo tempo, quando la squadra in inferiorità numerica passa alla difesa a quattro; entra con buone motivazioni, migliora il palleggio, però anche con lui in campo ogni pallone che si avvicina all'area d rigore della Lucchese diventa una occasione o un gol dei padroni di casa.

Dumbravanu 5,5: Vale il discorso fatto per Fazzi, in più mette anche in mostra un buon piede nei lanci lunghi; pressoché al debutto, va rivisto in altre occasioni in cui la partita è più equilibrata.

Gemignani 5,5: Cerca di restare a galla con l'esperienza ma il Perugia quando si porta avanti è devastante e anche lui esce spesso sconfitto nei duelli individuali; sacrificato alla fine del primo tempo per ridisegnare la squadra rimasta con l'uomo in meno.

Antoni 6,5: Resta a galla nel primo tempo, quando i rossoneri subiscono la verve dei adroni di casa, poi nella ripresa suona la carica con iniziative individuali che fruttano qualche buon cross e una traversa scheggiata con un bel tiro dalla distanza; quando la squadra subisce la terza rete Gorgone lo chiama fuori, evidentemente per preservarlo.

Welbeck 5: Stavolta non riesce a proteggere la difesa, subisce il pressing avversario perdendo diversi palloni e causa il rigore che sblocca la partita; non incide in appoggio al gioco offensivo, sostituito.

Tumbarello 5,5: Generoso, corre incessantemente, però deve interdire, costruire e anche proporsi in avanti: non può fare tutto lui e infatti è spesso impreciso.

Catanese 5,5: Non trova la posizione nella prima frazione e sparisce dal gioco; arretrato in mediana quando anche il Perugia rimane in dieci, prova a caricarsi la squadra sulle spalle nel tentativo di rimonta, poi arrivano altri gol.

Saporiti 6: Cerca di costruire qualcosa proponendo idee interessanti; non sempre preciso, comunque sia in movimento che da fermo dai suoi piedi escono palloni invitanti che non trovano mai la deviazione di qualche compagno verso la porta.

Sasanelli 5,5: Riceve pochi palloni giocabili e non riesce a impattare nessuno dei tanti cross proposti dai compagni; si batte con coraggio e personalità, però non riesce a incidere, anche se non si può rimproverargli gran ché.

Visconti, Magnaghi, Costantino s.v.