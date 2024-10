Perugia-Lucchese: 4-0 al 45' st Tre minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 6 ottobre 2024, 20:01

Partita davvero senza acuti, quella di quasi tutti i rossoneri apparsi come non mai privi di mordente. Gambe molli, posizioni scriteriate sulle azioni dei gol degli umbri, inesistenti in avanti: si salvano Antoni, Palmisani e Saporiti. Le pagelle di Gazzetta

domenica, 6 ottobre 2024, 20:00

il tecnico rossonero: "Tanti errori tecnici, errori di interpretazione, rigore, espulsione: troppi errori contro una squadra forte, a un certo punto ci hanno devastato. L'inferiorità numerica può aver pesato, ma così è complicato. Archiviamo la gara, ma ho chiaro il percorso di questa squadra, se qualcuno non ce l'ha..."

sabato, 5 ottobre 2024, 15:58

La Lucchese impegnata a Perugia con un altro tabù da sfatare, visto che nel capoluogo umbro non ha mai vinto, ma anche con la consapevolezza di aver fatto molto bene sino a qui in trasferta. Mister Gorgone ritrova Costantino: la probabile formazione

sabato, 5 ottobre 2024, 15:56

Il tecnico alla vigilia della trasferta di Perugia: "Sarà una partita impegnativa dal punto di vista fisico e tecnico, in uno stadio di un'altra categoria. Il dato di fatto è che ha una rosa di livello, con un allenatore giovane e coraggioso. Fazzi e Costantino hanno recuperato"