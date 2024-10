Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ripartiamo da questo spirito"

mercoledì, 30 ottobre 2024, 22:46

Bene il risultato e come carattere, un po' meno sul piano del gioco offensivo che è la sua filosofia, ma Chiavari costituisce comunque un punto di ripartenza anche per l'allenatore rossonero Giorgio Gorgone: "Gli aspetti positivi sono un grande temperamento sono stati in partita sino all'ultimo, l'atteggiamento è stato quello giusto. Abbiamo fatto risultato in un campo difficile, anche se ho visto i ragazzi un po' contratti. Questo va superato ma chiaro che la qualità dell'avversario ci ha limitato. Dobbiamo stare un po' attenti su alcune situazioni dove abbiamo sofferto un po' troppo, ma i ragazzi dimostrano grande attaccamento, anche se oggi non si è giocato come al solito".

"La difesa? Ho cercato di mettere i giocatori più freschi, due tre su tre erano freschi rispetto a altri visto che Dumbravanu non aveva giocato e Sabbione aveva disputato solo un tempio. I giocatori sanno quando fanno degli errori, Sabbione l'ho visto un po' meno spavaldi ma mi è piaciuta la sua attenzione, salvo in una circostanza. Magnaghi? Ragazzo eccezionale sempre positivo a volte troppo isolato, anche perché Saporiti si defilava troppo: Simone è un uomo vero, sempre pronto speriamo possa trovare la condizione e l'entusiasmo. A Campobasso? Vedremo se fare cambi, serve freschezza, dove posso vorrei alternare, ma ripartiamo da questo spirito, io sono concentrato come sempre, nessun strascico di nulla".