Porta Elisa News



Sabbione e Gemignani: "Non firmiamo per un punto"

sabato, 19 ottobre 2024, 13:39

Alla vigilia della prima gara di un poker (Carpi, Pescara, Entella e Campobasso, tre su quattro in trasferta) che potrebbe rivelare qualcosa in più sulle ambizioni dei rossoneri, hanno fatto il punto nella sala stampa del Porta Elisa, poco prima della partenza per l'Emilia, Alessio Sabbione e Andrea Gemignani.

Sabbione, fresco di rinnovo ed ex della gara di Carpi: "Ho recuperato, un pestone niente di particolare. Ci tenevo a ringraziare il direttore e il presidente per il rinnovo: mi sono trovato subito sin dallo scorso anno. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, anche rispetto allo scorso anno quando non feci la preparazione: quest'anno sto bene. Per me questa è una partita particolare: a Carpi ho vissuto quattro anni. Sono una squadra che ha messo in difficoltà anche formazioni importanti, dovremo fare le cose che abbiamo sempre fatto: non deve mancare l'umiltà e il gioco. Le differenze rispetto allo scorso anno? Sin dal ritiro ho trovato un clima diverso e non dobbiamo perderlo".

Andrea Gemignani, rossonero di Lucca ha aggiunto: "E' sicuramente bellissimo entrare al Porta Elisa, qualcosa che ti fa tirare fuori in più perché sai che sugli spalti hai amici. Domani? Ci facciamo sempre trovare pronti, sarà il mister a fare le sue scelte per portare a casa il risultato. La partita l'abbiamo preparata bene: dobbiamo pensare a noi e acciuffare quanto ci è stato "rubato" in alcune gare in cui meritavamo di vincere. Dobbiamo ancora limare l'ultimo passaggio, la decisione finale per mettere un compagno davanti alla porta: manca quel pizzico di cinismo, in allenamento facciamo grandi cose. Non firmo per il punto. Che cosa ho trovato con questo allenatore? Ha la sua idea di gioco e vuole imporre le sue idee in campo, poi chiaro che a volte dobbiamo avere un atteggiamento differente, ma mi sto davvero trovando bene con lui. Fisicamente come sto? Questa estate mi sono un po' perso, sto trovando la forma ma non sono ancora al cento per cento".