Porta Elisa News



Incontro in Comune, la società rossonera: "Ci stiamo attivando per trovare soluzioni per garantire ai ragazzi viaggi sicuri e confortevoli"

venerdì, 4 ottobre 2024, 15:31

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra la Lucchese 1905 e l'Amministrazione comunale di Lucca, con l'obiettivo di confrontarsi sulle tematiche legate al settore giovanile della squadra. Presenti all'incontro l'amministratore delegato della Lucchese 1905, Ray Lo Faso, il sindaco Mario Pardini e l'assessore allo Sport Fabio Barsanti. A rappresentare il settore giovanile della società, anche il nuovo responsabile organizzativo, Antonio Bongiorni, che ha illustrato la situazione attuale e delineato i progetti futuri.

"Per quanto riguarda i tesseramenti – si legge in una nota della Lucchese – la società ha già provveduto a tutte le formalità necessarie, superando ogni ostacolo legato a questo ambito. Inoltre, i tecnici che hanno recentemente lasciato il loro incarico sono stati prontamente sostituiti, e nei prossimi giorni sarà comunicato l'organigramma ufficiale e completo del settore giovanile.Un altro tema affrontato è stato quello delle trasferte: la Lucchese si sta attivando per trovare soluzioni in grado di ridurre i costi e garantire ai ragazzi viaggi sicuri e confortevoli, permettendo loro di affrontare le sfide in campo nelle migliori condizioni.La Lucchese 1905 continuerà a lavorare con l'obiettivo di dare ai giovani atleti della città le migliori opportunità per crescere e sviluppare il loro talento.