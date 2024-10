Porta Elisa News



Verso Carpi, in dubbio Antoni e Gasbarro

mercoledì, 16 ottobre 2024, 10:12

In vista dei prossimi impegni di campionato, ecco un aggiornamento sullo stato fisico dei giocatori attualmente in fase di recupero comunicato dall'ufficio stampa della società:



Andrea Gasbarro: gli esami non hanno evidenziato nessuna lesione articolare, ma solo una piccola lesione muscolare che dovrebbe guarire velocemente. Il calciatore è in forse per la partita di domenica contro il Carpi.



Alessio Sabbione: il giocatore è recuperato e rientrato ad allenarsi con il gruppo squadra.



Francesco Fedato: prosegue il percorso di fisioterapia e verrà rivalutato nei prossimi giorni. In forse la sua presenza per la partita di domenica, molto probabile il suo ritorno contro il Pescara.



Edoardo Antoni: prima della partita contro il Sestri Levante ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Nei prossimi giorni verrà aggregato nuovamente al gruppo squadra e verrà valutata la sua presenza per il match contro il Carpi.