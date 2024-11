Porta Elisa News



L'avversaria sulla strada dei rossoneri: la Ternana

giovedì, 14 novembre 2024, 08:59

di gianluca andreuccetti

Dopo il pareggio casalingo contro il fanalino di coda Legnago, la Lucchese è attesa dall'esame Ternana. Domenica alle ore 15, i rossoneri saranno di scena allo stadio "Liberati", gara valida per la 15^giornata del campionato di Serie C.

Numeri e classifica alla mano, le Fere sono una delle compagini che lotteranno fino alla fine per la promozione in Serie B. Con 28 reti fatte e 8 subite, i rossoverdi hanno rispettivamente il miglior attacco e la miglior difesa di tutto il girone. Cinque i punti che dividono la Ternana dalla capolista Pescara, che ha anche una partita in meno. Contro gli abruzzesi è arrivata l'unica sconfitta di questa stagione, 1-2 alla prima di campionato.

Dopo la retrocessione della scorsa stagione, la società ha deciso di affidare la carica di direttore sportivo a Carlo Mammarella e quella di allenatore a Ignazio Abate (nella foto), reduce da un'esperienza importante sulla panchina della Primavera del Milan. In questa prima parte di campionato, l'ex terzino rossonero ha schierato la sua squadra con il 4-2-3-1 o in alternativa il 3-5-2. In attacco, gli uomini da tenere d'occhio sono Cicerelli e e Cianci, entrambi a quota 7 reti.

La Lucchese non vince dal 22 settembre e tornare a casa con dei punti permetterebbe alla Pantera di muovere una classifica al momento pericolosa. L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 16 gennaio 2011. In quell'occasione, i rossoneri si imposero fuori casa per 0-1, grazie al gol di Bertoli. L'ex di questa partita è Alexis Ferrante, attaccante che nella stagione 2014-15 ha vestito la maglia della Lucchese per 6 mesi.