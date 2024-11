Porta Elisa News



Dimissioni Gorgone, tutto rinviato a domani

lunedì, 18 novembre 2024, 19:38

Due contatti telefonici non sono bastati per trovare un punto di equilibrio e tutto e' stato rinviato a domani. Nella giornata odierna il tecnico rossonero Gorgone ha avuto modo di confrontarsi con il diesse Ferrarese e con l'amministratore delegato Lo Faso dopo le dimissioni annunciate ieri in conferenza stampa e prima comunicate alla squadra e allo stesso Ferrarese.

Tutto, come detto, rinviato a domani quando a Lucca arriveranno sia Gorgone che Lo Faso e ci sarà modo di un contatto diretto tra i due per capire se la situazione e' ricucibile. Il tecnico, che ha comunicato la sua decisione prima di tutto per dare una scossa all'ambiente e con i giocatori che avrebbero ribadito la loro fiducia nell'allenatore, chiede che sia fatta chiarezza una volta per tutte, a cominciare dagli obiettivi stagionale che sono ben diversi dalle ripetute dichiarazioni societarie. Domani dovrebbe, il condizionale e, davvero d'obbligo in questo matassa che e', ormai la conduzione della società rossonera, dovrebbe essere il giorno decisivo. O il tecnico ribadisce la sua volonta' di andare avanti e la societa' fa un po' di chiarezza, oppure le strade rischiano di dividersi. Dall'ambiente filtra un certo ottimismo che la situazione posa essere ricucita, almeno in vista della sfida che e' un vero e proprio spareggio, con il Pontedera.

E in questa situazione non e' escluso che l'allenamento di domani sia condotto dal vice Emiliano Testini. Mentre sullo sfondo continuano a rimbombare le voci di un possibile cambio societario. Serve chiarezza, ora piu' che mai.