Obbligo di inversione di tendenza

venerdì, 8 novembre 2024, 17:36

Pochi, solo un mese fa, avrebbero immaginato che la gara con il Legnago, fanalino di coda seppur in ripresa, acquisisse i caratteri dello scontro diretto. Eppure, complice un ottobre infernale senza vittorie, la Lucchese si trova a cinque punti dall'ultimo posto occupato proprio dai veneti: dunque la definizione di scontro diretto è, per quanto amara, calzante. I rossoneri arrivano alla gara dopo una settimana non semplice seguita alla netta sconfitta di Campobasso, con il relativo strascico di polemiche anche per l'assurdo fallo di Palmisani che ha procurato il rigore che ha chiuso il match.

Ora si tratta di mettere alle spalle il momento, come hanno dichiarato molti dei protagonisti in settimana, e tornare a vincere dopo un lungo appannamento dovuto a molteplici cause. Un eventuale nuovo passo falso potrebbe avere serie conseguenze prima di tutto, ma non solo, nel morale, già ai minimi. Contro il Legnago, mister Gorgone ritrova Tumbarello e con ogni probabilità anche Sabbione e dunque potrà schierare una formazione vicina a quella definibile come titolare, ma servirà un cambio di passo da parte di molti dei protagonisti: Coletta, Fazzi, Sabbione, Frison, Antoni, Tumbarello, Welbeck, Catanese, Quirini, Saporiti, Costantino.