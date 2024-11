Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: il Pontedera

domenica, 24 novembre 2024, 16:35

di gianluca andreuccetti

Derby interno per la Lucchese, che domani sera affronterà il Pontedera, gara valida per la 16^giornata del campionato di Serie C. Una sfida da non sbagliare per i rossoneri, chiamati a fare bene contro una delle dirette concorrenti per la salvezza.

I granata occupano il sedicesimo posto e in questo momento si trovano in zona playout, a un solo punto proprio dalla Pantera. Una crisi scaturita in parte anche dall'addio di Max Canzi, tecnico che ha permesso al Pontedera di qualificarsi per due anni di fila ai playoff. Il suo sostituto Alessandro Agostini ha reso al di sotto delle aspettative ed ecco che ad inizio ottobre la società ha affidato la guida della squadra all'esperto Leonardo Menichini.

I granata fino a questo momento hanno collezionato 3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte e hanno sette punti in meno rispetto ad un anno fa. Un percorso non soddisfacente, ma c'è un dettaglio da non sottovalutare: rispetto alla Lucchese, il Pontedera non hai mai subito grosse imbarcate, giocandosela fino in fondo contro avversari del calibro di Pescara, Torres e Ternana. Il giocatore da tenere d'occhio è Italeng: l'ex attaccante dell'Atalanta ha segnato fino a questo momento 5 reti.

Tanti gli ex di questa partita: a partire da Espeche e Martinelli, che ha vestito la maglia della Lucchese nel 2018-19. Chi invece a Pontedera ha vissuto delle buone stagioni sono Magnaghi e Catanese. L'ultimo confronto risale al 6 marzo scorso, sfida che si concluse con il risultato di 2-2. L'ultimo successo della Pantera risale al 16 ottobre 2021: in quell'occasione, fu decisiva la doppietta di Semprini e il gol di Fedato.