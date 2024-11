Porta Elisa News



Lo Faso: "Trattative? Non c'è nulla di concreto al momento"

lunedì, 25 novembre 2024, 22:50

Sala stampa per l'amministratore delegato Ray Lo Faso che ha fatto il punto sulle vicende societarie: "Stiamo vivendo un periodo molto particolare il presidente non sta bene, cerchiamo di supplire alla sua assenza sia nel gruppo Bulgarella sia nella Lucchese, ci tengo a sottolineare che l'unità di intenti non è mai venuta meno con tutti, ma è un momento difficile. Leggo tante cose poco corrette come che saremmo alla ricerca di soldi per pagare i giocatori, addirittura un cronista di Sky: sono amministratore da 22 mesi, abbiamo sempre pagato gli stipendi e sempre ci siamo iscritti. Abbiamo uno dei bilanci più ordinati del girone, oggi per fortuna i ragazzi ci hanno permesso di respirare dopo essere finiti una situazione complicata. E' un momento difficile ma non sta accadendo nulla di particolare".

"Se ci sono trattative? Un mese fa sono andato dal sindaco e dal vice e abbiano spiegato che stavamo iniziando a vagliare dei possibili acquirenti: ad oggi non c'è nulla di concreto e di solido, la nostra principale preoccupazione è di valutare se è un gruppo solido, considerando che la Lucchese costa circa 8500 euro al giorno, ad oggi non c'è nulla. Ci sono dei normali scambi. Quanti soggetti? La Lucchese ha avuto diverse richieste sia da parte italiana che estera: ci interessa trovare un acquirente che possa assicurare solidino per il futuro. Non c'è niente di immediato e non ci sono scadenze imminenti, ci stiamo guadando attorno. Ma ripeto: ad oggi non c'è nessun problema relativo alle scadenze, la nostra società è capitalizzata e non abbiamo mai avuto penalizzazioni. E' chiaro che lo sforzo profuso sarebbe stato bello si fosse tramutato in una situazione migliore di classifica ma è il bello del calcio, guardate che accade al Catania o al Trapani, abbiamo un girone difficile".