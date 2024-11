Porta Elisa News



Lucchese a un passo dal cambio di proprietà?

giovedì, 21 novembre 2024, 11:05

Passaggio della società a un passo? Si infittiscono le voci. Tutto porta al cambio al vertice della Lucchese, l'era Bulgarella sarebbe a pochi metri dalla sua conclusione e in questo senso le voci di una chiusura delle trattative, che al momento non ci sarebbe ancora stata, si moltiplicano. Gli indizi portano tutti in Canada, dove un imprenditore del settore finanziario e con ascendenze italiane, sarebbe da tempo in trattativa.

Si lavora a una chiusura che vedrebbe peraltro il versamento di una cifra iniziale, probabilmente per coprire gli stipendi di dicembre, che, per il momento, non risulterebbe ancora interamente versata, anzi si parla di solo un acconto sul mezzo milione di euro concordato. Alcuni tasselli ancora pero' non collimano compresa la reale consistenza patrimoniale dell'imprenditore per ora non ancora uscito allo scoperto. Ma la sensazione e' che sia la pista giusta, e che altre ipotesi al momento sembrano essere state messe in ghiaccio. Ray Lo Faso, che non era presente ieri alla conferenza stampa in cui e' stata confermata la fiducia a mister Gorgone, e' in arrivo per il fine settimana e dovrebbe essere allo stadio contro il Pontedera. Sara' in quella circostanza che sara' annunciato il cambio a nemmeno due anni di distanza dall'acquisto? Ore frenetiche.