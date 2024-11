Porta Elisa News



Luigi Conte sarà il direttore generale rossonero

giovedì, 28 novembre 2024, 08:05

Consulente finanziario, appena riconfermato presidente dell'Anasf, associazione nazionale dei consulenti finanziari, con il pallino del calcio: ecco il profilo di Luigi Conte che, come annunciato nell'edizione odierna de Il Tirreno, nelle prossime ore sarà presentato come il nuovo direttore generale della Lucchese.

Conte vanta esperienze precedenti nel mondo del calcio con il Monterosi (due volte in periodi diversi), il Palermo (nel 2019 come club manager con Fabrizio Lucchesi come direttore sportivo con il quale ha collaborato anche durante l'incarico nel Monterosi), dal 2022 nell'Imolese di cui è stato direttore generale sia pure per pochi mesi. Ora, per il professionista classe 1969 nativo di Torre del Greco (provincia di Napoli), si aprono le porte della Lucchese e ci sarà da capire se sarà il soggetto incaricato anche di gestire le eventuali trattative all'orizzonte.