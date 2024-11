Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Serve una partita di grande sacrificio"

sabato, 16 novembre 2024, 14:21

Vigilia di una nuova, delicata partita per i rossoneri e per mister Gorgone che poco prima della partenza alla volta di Terni ha fatto il consueto punto della situazione direttamente dalla sala stampa del Porta Elisa: "Sabbione è disponibile, Gasbarro aggregato e lo porto, Fedato e Giacchino out, Gucher ancora non disponibile la società sta valutando con Robert il da farsi. Welbeck sta meglio, è venuto al campo, è stato un momento delicato: sono stati 30 secondi preoccupanti, ora dovrà fare gli esami, conta la salute prima di tutto".

"Questa squadra deve ritrovare un po' di spensieratezza, che non vuol dire leggerezza, anzi serve moltissima attenzione: l'umore non era dei migliori dopo il Legnago contro cui abbiamo sprecato una occasione importante, e non è la prima volta. Incontriamo una avversaria fortissima, ma dobbiamo recuperare i punti persi. La partita è impegnativa, la Ternana vuole comandare la partita sempre ma a volte può dare un senso di frustrazione non incanalarla, del resto anche a Chiavari siamo riusciti a fare una partita di sacrificio contro una grande squadra. E poi il calcio è bello, anche perché a volte gli episodi spostano la gara. Nelle ultime partite abbiamo avuto un calo di energia, sono momenti che capitano, chiaro che le vittorie farebbero vedere le cose in maniera diversa. Credo ci sia stato un calo di sicurezza, di spensieratezza, come dicevo, Campobasso e Legnago e in parte con Sestri Levante e Entella siamo andati mentalmente indietro rispetto alle altre partite, ma c'è anche un calo fisico: Antoni per tre settimane si è dovuto gestire, idem Tumbarello, idem Costantino".

"Costantino e Magnaghi insieme? Si può riproporre non è che una cosa bocciata perché non si è vinto. Il modulo? Possiamo variare un po', ma contano altre cose, contano gli episodi, contro il Legnago, tanto per dire, il gol era evitabile. Coletta? E' andato bene. In settimana, ho visto una squadra molto concentrata. Se firmerei per un punto? Per come sono io no, ma dobbiamo essere obiettivi, a volte si deve provare a non perderla. Poi comunque ci sono i giocatori in campo che a volte avvertono di poterla vincere o a volte hanno avvertito di aver fallito alcune vittorie che erano meritate. In ogni caso, non è una squadra allo sbando, ma una squadra che, per quello che ha prodotto, ha raccolto poco. Le critiche? Vanno accettate, mi spiace che ci siano stati fraintendimenti: tutti dobbiamo capire le emozioni degli altri".